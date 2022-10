Speciale energia: Orban, buone possibilità per fare valere nostri interessi nazionali su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono ancora dei punti della proposta della Commissione europea sull'energia in "diretto conflitto" con gli interessi nazionali dell'Ungheria. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, prima dell'inizio del Consiglio europeo. "La domanda più importante rimane come possiamo combattere i prezzi dell'energia che sono saliti alle stelle", ha dichiarato. "Non è nel nostro interesse imporre un approvvigionamento energetico comune, né utilizzare un massimale di prezzo comune dell'Ue, perché in questo caso i contratti su cui devono essere consegnate le forniture di gas all'Ungheria non sarebbero validi e il Paese sarebbe rimanere senza fornitura di energia", ha aggiunto. "Questo è contrario agli interessi nazionali ungheresi, ma ci sono altri che la pensano come noi, quindi vedo una buona possibilità che possiamo far valere gli interessi nazionali ungheresi stasera", ha proseguito. (Beb)