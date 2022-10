© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Londra ha fermato utilizzando un taser un uomo armato di pugnale che questa mattina si stata aggirando “in modo irregolare" nei pressi del Parlamento. La vicenda è avvenuta intorno alle 11:50 ora locale (12:50 in Italia) nell’area di Millbank. L'uomo è stato arrestato per possesso di un oggetto dotato di una lama ed è stato posto in custodia cautelare. (Rel)