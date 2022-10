Slovenia: domenica il voto per il presidente della Repubblica, probabile che si vada al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 23 ottobre in Slovenia si terranno le elezioni per decidere chi sarà il quinto presidente della storia della Repubblica. La fine del secondo mandato quinquennale consecutivo del presidente uscente, Borut Pahor, che per legge non può più ricandidarsi, farà uscire dalle urne un nome nuovo. La tornata elettorale, a cui hanno diritto di voto circa 1,7 milioni di sloveni, si terrà in 3.183 seggi elettorali del Paese e in 30 missioni diplomatiche e consolari sparse in altri 26 Stati, inclusa la Russia. Le elezioni si preannunciano come una corsa a tre, anche se i candidati sono in totale sette. Recenti proiezioni danno il candidato di centrodestra Anze Logar, ministro degli Esteri tra il 2020 ed il 2022, e potenziale successore di Janez Jansa alla guida del Partito democratico sloveno (Sds), che è in testa ai sondaggi con circa il 30 per cento delle preferenze. Natasa Pirc Musar, con alle spalle una carriera tra le altre cose da conduttrice televisiva e da famoso avvocato, seguirebbe al secondo posto con circa il 20 per cento e se alla fine dovesse spuntarla, diventerebbe la prima presidente donna del Paese. (segue) (Seb)