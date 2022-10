Ucraina: parlamentare Zheleznyak, speso tutto il bilancio annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha già speso tutto il suo bilancio annuo. Lo ha annunciato un deputato della Verkhovna Rada (Parlamento monocamerale dell'Ucraina), Jaroslav Zheleznyak. "Solo in 230 giorni di guerra, abbiamo già speso più di quanto previsto in tempi di pace per l'intero anno", ha scritto Zheleznyak su Telegram. Il deputato ha osservato che, nel periodo tra il 24 febbraio e il 15 ottobre, il bilancio speso ammonta a 38,7 miliardi di dollari, di cui 5,1 miliardi sono stati spesi per l'acquisto di attrezzature militari, armi, munizioni e vari prodotti per la difesa. (Kiu)