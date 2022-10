Germania: Bundesbank, il Paese è sull'orlo della recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è “sull'orlo della recessione” a causa della crisi dell'energia. È quanto la Bundesbank afferma nel suo bollettino mensile. Secondo la banca centrale tedesca, “l'inflazione elevata in maniera persistente e l'incertezza sull'approvvigionamento di energia e sui suoi costi stanno avendo un impatto significativo sull'economia” del Paese. È, dunque, probabile che la Germania sia “sull'orlo della recessione”. Già nel trimestre estivo, il Pil ha ristagnato ed è probabile che “diminuirà significativamente nel semestre invernale”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per la Bundesbank la contrazione del Pil dovrebbe essere “chiara, ampia e duratura”. Inoltre, “nei prossimi mesi, il tasso di inflazione dovrebbe rimanere a doppia cifra, anche se entreranno in vigore alcuni nuovi sgravi fiscali, ad esempio la riduzione dell'Iva sul gas e sul teleriscaldamento da ottobre”. (Geb)