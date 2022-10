Cinghiali: Coldiretti, è allarme per sicurezza persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo anno è avvenuto un incidente ogni 41 ore con 13 vittime e 261 feriti gravi a causa dell’invasione di cinghiali e animali selvatici che non si fermano più davanti a nulla, secondo l’analisi di Coldiretti su dati Asaps, Negli ultimi dieci anni il numero di incidenti gravi con morti e feriti causati da animali è praticamente raddoppiato (+81 per cento) sulle strade provinciali secondo la stima Coldiretti su dati Aci Istat. Il 69 per cento degli italiani ritiene che i cinghiali siano troppo numerosi, mentre c’è addirittura un 58 per cento che li considera una vera e propria minaccia per la popolazione, oltre che un serio problema per le coltivazioni e per l’equilibrio ambientale come pensa il 75 per cento degli intervistati. Il risultato è che oltre sei italiani su dieci (62 per cento) ne hanno una reale paura e quasi la metà (48 per cento) non prenderebbe addirittura casa in una zona infestata dai cinghiali. "La maggioranza degli italiani considera l’eccessiva presenza degli animali selvatici una vera e propria emergenza nazionale che incide sulla sicurezza delle persone oltre che sull’economia e sul lavoro, specie nelle zone più svantaggiate", denuncia il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare l’esigenza "di interventi mirati e su larga scala per ridurre la minaccia dei cinghiali a livello nazionale". (Com)