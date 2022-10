San Siro: Sala, se Zhang vende Inter toccherà ad acquirente dare sicurezza per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una eventuale vendita dell'Inter "potrebbe complicare la situazione da un certo punto di vista, ma dipenderà da chi l'acquista dare maggior sicurezza per il futuro. In questo momento capisco le difficoltà di Steven Zhang, credo che poi alla fine lo si debba anche ringraziare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della mostra "Le Pietà di Michelangelo. Tre calchi storici per la Sala delle Cariatidi" a Palazzo Reale, in merito alle conseguenze che la vendita della società nerazzurra potrebbe apportare alla creazione del nuovo stadio. "Non lo dico da tifoso, ma da sindaco - ha aggiunto - perché ha preso l'Inter in un momento difficile e ha messo tanti fondi. Però in questo momento, se ha intenzione di vendere vuol dire che vede delle difficoltà in prospettiva, quindi potrebbe anche essere una cosa buona. Con ciò credo che Zhang fino a oggi abbia comunque fatto il bene dell'Inter". (Rem)