Veneto: Infrastrutture venete acquista nuovo mezzo per rimozione alghe

- In questi giorni, lungo il fiume Lemene, nel comune di Portogruaro, è in via di utilizzo un nuovo mezzo nautico acquistato da Infrastrutture venete, impiegato per il taglio e la rimozione delle alghe e di erbe sia in superfici che in profondità, adatto anche per raccogliere materiali e rifiuti che posso trovarsi in acqua e rendere la navigazione pericolosa. "Con l'acquisto di questo avanzato mezzo nautico, Infrastrutture Venete dimostra ancora una volta l'attenzione verso il tema sicurezza - ha commentato Elisa De Berti, vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti - in questo caso specifico rivolta alla navigazione interna e alla manutenzione dei canali navigabili. Negli ultimi anni - ha aggiunto - la proliferazione di alghe e erbe acquatiche nei fiumi e canali interni della regione, soprattutto nel periodo primaverile-estivo, ha infatti reso difficile e insicura la navigazione. Il fenomeno si è acuito nel periodo centrale della pandemia, quando le aste navigabili sono di fatto rimaste vuote. Ringrazio, quindi, Infrastrutture venete per aver risposto tempestivamente alle numerose richieste di intervento da parte di Comuni e associazioni di categoria, dotandosi di un proprio mezzo d'opera per garantire che la navigabilità avvenga in assoluta sicurezza". (Rev)