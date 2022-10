Speciale energia: von der Leyen, da Consiglio Ue solida tabella di marcia per affrontare la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha prodotto una solida tabella di marcia per consentire all'Unione europea di lavorare sul tema dell'energia. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa finale della prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles. "I leader europei ci hanno dato orientamenti chiari in merito alle proposte che abbiamo presentato martedì scorso e, il prossimo martedì, i ministri dell'Energia europei potranno discuterne in maniera più approfondita", ha detto von der Leyen. "I leader hanno accettato la proposta per la creazione di un consorzio per l'acquisto congiunto di gas, in modo da aumentare il potere del mercato interno, introducendo anche l'elemento vincolante dell'aggregazione della domanda per un volume pari al 15 per cento del fabbisogno di stoccaggio", ha spiegato. "Il secondo tema discusso è stato quello della creazione del nuovo indice di valutazione del gas, complementare al Ttf, sul quale quotare il Gnl. Allo stesso tempo, creeremo un meccanismo di correzione del mercato per evitare l'eccessiva variazione dei prezzi", ha aggiunto la presidente della Commissione europea. "L'ultimo tema su cui dovremo lavorare, dopo le linee guida chieste dai leader Ue, è quello di limitare l'influenza dei prezzi del gas elevati sul costo dell'elettricità", ha concluso von der Leyen. (Beb)