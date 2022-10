Russia-Italia: Cremlino, proteggeremo interessi figlio governatore di Krasnojark

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia proteggerà gli interessi del figlio del governatore del Territorio di Krasnojark, Aleksander Uss, arrestato in Italia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di un briefing con la stampa. "Naturalmente, le nostre missioni diplomatiche, ovviamente, parteciperanno alla protezione degli interessi di ogni cittadino russo. Questa è una pratica obbligatoria. E tutto ciò che è possibile sarà fatto", ha detto Peskov, secondo cui non è ancora possibile elencare misure specifiche. “È impossibile elencare queste misure, perché in ogni caso specifico sono diverse. In alcuni casi i cittadini arrestati si rivolgono alle nostre rappresentanze diplomatiche per chiedere aiuto, in alcuni casi no, a volte serve un avvocato, a volte c'è un avvocato proprio per un cittadino che si trova in tali guai. Pertanto, ogni situazione è unica nel suo genere, ma, in ogni caso, cerchiamo di proteggere gli interessi di ogni cittadino russo che si trova in una situazione simile, per quanto possibile", ha spiegato Peskov. (Rum)