M5s: Dadone, governi ci hanno dissanguato consensi ma anche permesso di raggiungere risultati

20 luglio 2021

- "Rientrati nel 2018 come il più grande gruppo di maggioranza in Parlamento, abbiamo fatto parte di governi che ci hanno dissanguati in termini di consensi, ma che ci hanno permesso di raggiungere risultati importanti (promessi in campagna elettorale) come l'introduzione del Reddito di cittadinanza, la legge Anticorruzione, il superbonus 110 per cento, lo sblocca cantieri (con la ricostruzione del ponte di Genova in meno di 2 anni), la riduzione del numero dei parlamentari". E' il bilancio che fa su Facebook Fabiana Dadone, ex parlamentare M5s e ministra per le Politiche giovanili del governo Draghi. (Rin)