© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi preparo al passaggio di consegne con la serenità di chi, da cittadino nelle istituzioni, ha dato il massimo di ciò che poteva fare per lasciare a chi mi seguirà un'eredità migliore di quella che ho ricevuto". E' il commiato su Facebook di Fabiana Dadone (M5s), ministra per le Politiche giovanili. "Il mio servizio per l'Italia termina qui, è stato un onore rappresentarvi", aggiunge. (Rin)