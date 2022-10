Francia: "Le Monde", spie russe reclutano profili specializzati su siti di annunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei giovani cittadini francesi con profili specializzati sono stati contattati da agenti dell'intelligence russa sul sito "Leboncoin.fr", generalmente utilizzato per mettere vari tipi di annunci. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde", citando fonti del ministero dell'Interno. Il giornale prende ad esempio il caso di un ragazzo laureato in ingegneria con una specializzazione nell'intelligenza artificiale, che offriva sul celebre sito francese delle ripetizioni di matematica. Il giovane è stato contattato da un consulente di nazionalità ceca, che gli dava appuntamento ogni volta in un ristorante per prendere lezioni. In realtà, si trattava di una spia responsabile di questioni scientifiche e tecnologiche all'ambasciata russa a Parigi, che dopo aver preso qualche lezione ha cominciato a chiedere dei rapporti dettagliati al giovane nei settori di sua competenza. L'uomo è stato espulso dopo essere stato colto in flagrante, mentre dava soldi liquidi al ragazzo in cambio di un dossier. La fonte del ministero ha parlato di "una dozzina di contatti" di questo tipo individuati dai servizi francesi su siti come quello di "Leboncoin.fr".(Frp)