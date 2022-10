Migranti: Tunisia, recuperate tre famiglie a bordo di imbarcazione, tra cui un neonato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del 2022, dalla Tunisia sono partite circa 19 mila persone, ma questo flusso potrebbe aumentare drasticamente con l’aggravarsi della situazione socio-economica, raggiungendo i picchi del 2014 (170 mila sbarchi totali via mare) e del 2016 (180 mila arrivi via mare). Almeno 15.931 tunisini sono sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno, più dei 15.671 arrivi tunisini via mare in tutto il 2021 e dei 12.883 sbarchi del 2020. Tra questi anche tanti minorenni, come la bimba tunisina di quattro anni sbarcata da sola a Lampedusa perché separata dai genitori e dalla sorella alla partenza. Una boccata di ossigeno per le sempre più vuote casse tunisine potrebbe provenire, ancora una volta, dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che, il 15 ottobre, ha dichiarato di aver raggiunto un “accordo personale” per fornire un prestito di oltre 1,9 miliardi di dollari in 48 mesi. L’intesa deve essere ancora approvata dal Consiglio esecutivo dell’Fmi, che si riunirà a dicembre. (Tut)