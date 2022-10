Roma: Tempesta (Pd), nessun evento in Sala Protomoteca su transizione di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun evento si terrà nella Sala della Protomoteca in Campidoglio il prossimo 28 ottobre sul tema della transizione di genere. Lo scrive su Facebook la consigliera capitolina del Partito democratico, Giulia Tempesta. "Molte amiche e molti amici mi stanno scrivendo in queste ore in relazione a un convegno dal titolo 'Transizione di genere, idee e strumenti per proteggere donne e bambini' che si sarebbe dovuto tenere nella Sala della protomoteca in Campidoglio il prossimo 28 ottobre - spiega Tempesta -. Ho fatto una verifica e ho accertato che il Cerimoniale del Campidoglio, con una lettera dello scorso 17 ottobre, ha intimato agli organizzatori di rimuovere dalla locandina l’indicazione della Sala della Protomoteca e - aggiunge - ha diffidato gli stessi dalla diffusione del volantino in questione". (Rer)