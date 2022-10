Monza: Polizia provinciale sequestra lupo cecoslovacco responsabile di più aggressioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Provinciale di Monza ha sequestrato un cane lupo cecoslovacco responsabile di più aggressioni e morsicature ai danni anche di bambini in tenera età. Di fatto l’animale, detenuto dalla proprietaria nella propria abitazione di Brugherio (insieme ad altri otto cani), aveva morsicato e aggredito almeno tre persone in diverse occasioni nell’arco degli ultimi due anni e in particolare anche un bambino di tre anni provocando ferite e lesioni di particolare entità. Alla proprietaria era stato ingiunto di consegnare l’animale a una struttura adeguata che se ne potesse prendere cura, ponendo in essere tutte le attenzioni per evitare le situazioni già accadute, ma la donna non lo ha fatto. Il cane è stato dunque sequestrato dalla Polizia Provinciale e affidato alla sede monzese dell’Ente nazionale protezione animali, mentre la donna dovrà rispondere oltre che di lesioni e malgoverno di animali, anche di omissione a un ordine dell’autorità giudiziaria. (Com)