Veneto: franata dei casi di West Nile in Regione

- Nell'ultima settimana c'è stato un calo di casi da West Nile in Veneto, che da alcune settimane sta registrando solo pochi casi. Infatti, nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione sono stati attestati 2 nuovi casi. Fino a questo momento in egione i casi di febbre del Nilo hanno raggiunto quota 471. Di questi 305 casi (+2) sono stati registrati come una semplice febbre, mentre stabili a 166 rimangono quelli si è verificata la forma neuro invasiva.(Rev)