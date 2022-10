ucraina: Forum Terzo Settore aderisce a manifestazione pace del 5 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum Terzo Settore aderisce alla manifestazione per la pace del 5 novembre a Roma indetta dalla Rete Italiana Pace e Disarmo. "In un momento così buio della storia dell'Europa e del mondo intero, in cui l'escalation militare sembra non volersi arrestare neppure di fronte al pericolo nucleare, non è possibile rimanere in silenzio: bisogna far sentire la voce dei cittadini e dei soggetti della società civile contrari al perdurare della guerra", ha dichiarato Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore. Il Forum Terzo Settore, già membro della rete #Stopthewarnow, conferma l'impegno a favore della pace e il ripudio della guerra delle oltre 100 organizzazioni nazionali che rappresenta e che operano negli ambiti del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale. "Nell'esprimere solidarietà alla popolazione ucraina e condannare con fermezza l'aggressione della Russia - prosegue Pallucchi -, chiediamo che tutti gli Stati coinvolti nel conflitto si fermino di fronte all'orrore che la guerra ha già causato e che continuerà a causare in termini di perdite di vite umane, innanzitutto, ma anche di enormi conseguenze economiche e sociali sulle popolazioni. Occorre ritrovare la via dei negoziati che riconducono alla pace: valore, questo, alla base della nascita stessa dell'Unione europea e che deve rimanere prioritario". "Il Terzo settore è portatore dei valori della pace, del dialogo e della solidarietà tra i popoli e si unisce a tutte le altre voci della società civile che chiedono l'immediato cessate il fuoco, la difesa dei diritti umani e la tutela dei più fragili" conclude. (Com)