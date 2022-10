Veneto: a Padova dal 1988 ad oggi eseguiti 3.000 trapianti di rene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1988 a oggi all'azienda il reparto di Chirurgia dei Trapianti di rene e pancreas dell'Azienda ospedale-Università di Padova ha eseguito 3.000 trapianti di rene. "Un risultato che ha portato l'Azienda ad essere nel 2021 il primo centro in Italia per numero di trapianti di rene da donatore vivente ed il secondo da donatore deceduto, con i più brevi tempi di attesa per questi trapianti", commenta su Facebook il presidente della regione Veneto Luca Zaia. "E con Padova, la Regione del Veneto si conferma di gran lunga la più attrattiva d'Italia: nel 2021 più della metà dei trapianti (128 su 246) sono stati eseguiti su pazienti provenienti da altre Regioni", conclude. (Rev)