Milano: Fondo Ca' Granda, al via progetto per 200 appartamenti in housing sociale in zona Paolo Sarpi (2)

Nel rinnovato complesso immobiliare troverà spazio anche la prima Casa Ronald di Milano, dedicata all'ospitalità di famiglie con bambini in cura in ospedale, e promossa dalla Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald. Il progetto di rigenerazione, che partirà all'inizio del 2023 e sarà curato dagli architetti Barreca & La Varra, consentirà di restituire alla città 10mila metri quadrati di superficie residenziale rigenerata e altri 3mila mq di spazi commerciali. Gli edifici oggetto dell'intervento risponderanno ai più avanzati criteri di sostenibilità ed efficienza energetica e funzionale, mantenendo al contempo la storica facciata ottocentesca e conservando così gli aspetti tipici del contesto urbano di riferimento. L'iniziativa, inoltre, pone grande attenzione al tessuto sociale: negli antichi spazi comuni verranno infatti realizzate tre nuove corti, destinate a diventare centri di aggregazione fruibili sia dai residenti sia dall'intero quartiere. Il progetto sociale del si avvale delle competenze del gestore sociale Kservice e del supporto dell'Advisor tecnico sociale Fondazione Housing Sociale. Il Fondo Ca' Granda opera in linea con i valori che da sempre ispirano la Ca' Granda e ha due obiettivi prioritari, strettamente connessi: riqualificare una parte del patrimonio immobiliare contribuendo a generare valore per i cittadini e la città stessa attraverso progetti di social housing, per rispondere alle nuove esigenze abitative di Milano, e contribuire a finanziare la costruzione del Nuovo Ospedale Policlinico, mediante la valorizzazione e vendita dell'altra parte di immobili.