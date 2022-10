Milano: Fondo Ca' Granda, al via progetto per 200 appartamenti in housing sociale in zona Paolo Sarpi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settembre 2021 il Fondo ha rinnovato con le principali organizzazioni sindacali degli inquilini l'Accordo Integrativo a sostegno delle nuove proposte di alloggi in locazione in regime di social housing, in linea con i presupposti etici che lo hanno sempre rappresentato. Il progetto di Housing Sociale sostenuto dal Fia è coerente con il Piano Strategico 2022-2024 di Cdp e, in particolare, con le priorità di intervento individuate da Cassa nelle Linee Guida Strategiche Settoriali relative alle Infrastrutture Sociali. Alla conferenza stampa di presentazione del progetto stamattina sono intervenuti: Alan Christian Rizzi, Assessore alla Casa e housing sociale di Regione Lombardia Lamberto Bertolè, Assessore a Welfare e Salute del Comune di Milano, Marco Giachetti, Presidente della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Sergio Urbani, Direttore Generale di Fondazione Cariplo, Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare CDP e Amministratore Delegato di CDP Immobiliare SGR, Paolo Boleso, Head of Residential and Social Infrastructure di InvestiRE SGR, Gianandrea Barreca, di Barreca & La Varra, Giordana Ferri, Direttore Esecutivo di Fondazione Housing Sociale e Nicola Antonacci, Presidente della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia. Nel corso della mattinata, anche la consegna di un omaggio simbolico da parte di un grande artista di fama internazionale, lo scultore Jago, che ha voluto donare un’opera a simboleggiare il primo mattone del nuovo complesso di Sarpi. L’opera, consegnata dal Direttore Artistico Luca Tommassini al Presidente Giachetti in segno di buon auspicio, rinsalda ancor di più gli stretti legami che da secoli la Ca’ Granda ha con il mondo dell’arte. (segue) (Com)