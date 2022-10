Roma: Battaglia (Pd), Accademia Belle Arti avrà sede a ex Mattatoio, bella prova di maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del provvedimento che prevede di destinare parte degli spazi dell'ex Mattatoio di Testaccio a Roma all'Accademia delle Belle Arti "è stata un'esemplare prova di tenuta e caparbietà da parte della maggioranza politica che siede sui banchi dell'Aula Giulio Cesare". Lo afferma in una nota la presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale, Erica Battaglia del Partito democratico. "Un'esemplare prova di tenuta e caparbietà da parte della maggioranza politica che siede sui banchi dell'Aula Giulio Cesare: ieri sera, dopo una lunghissima maratona di consiglio in cui qualche forza di opposizione non ha fatto mancare un palese ostruzionismo, è stato dato voto favorevole al provvedimento che prevede di destinare parte dell'ex Mattatoio di Testaccio all'Accademia delle Belle Arti - spiega -. Questo intervento, inserito nel più ampio contesto di valorizzazione dell'area, diventa strategico allo scopo che questa amministrazione si prefigge, ovvero fare dell'ex Mattatoio un polo culturale e formativo di livello nazionale. Uno spazio - prosegue - destinato a diventare il luogo della contaminazione artistica, della formazione internazionale, dell'incontro culturale. Il rilancio della città - conclude - parte anche da queste operazioni che vedono le istituzioni comunali e municipali andare nella stessa direzione e gruppi dirigenti che respingono con forza qualsiasi tentativo di mancato riconoscimento della bellezza della nostra città. La cultura e la valorizzazione del patrimonio sono gli strumenti di un cambiamento che la città attendeva da tempo". (Com)