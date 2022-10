Urbanistica: Cacciatore (Ev), continua impegno per consegna case in Piani di zona Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri presso la commissione Politiche abitative del Consiglio regionale del Lazio l'audizione sulla situazione post-revoche dei Piani di zona di Roma Capitale. In una nota, il consigliere di Europa verde alla Regione Lazio, Marco Cacciatore, spiega: "Tenevo molto a questo appuntamento, perché volevo restasse traccia di un confronto tra i cittadini coinvolti dalle revoche comunali e regionali e i Comuni di riferimento. Purtroppo, a causa dell'assenza delle assenze di Roma Capitale e del Comune di Fiumicino, gli auditi non hanno potuto confrontarsi con i rispettivi interlocutori, cosa che li ha comprensibilmente destabilizzati. Il tema affrontato è molto delicato e complesso e ha un forte impatto sulla vita delle persone che vivono il dramma di aver versato tanti soldi per poi ritrovarsi senza un tetto sulla testa. Ancora una volta ringrazio i cittadini per aver fatto emergere il lato umano di tutta questa vicenda, mi impegnerò per tentare ancora di coinvolgere i Comuni al fine di giungere ad un modello che porti alla consegna delle case gli aventi diritto. Da anni si lavora in sinergia su questo tema, sia a livello interistituzionale che con il supporto irrinunciabile dei cittadini che conoscono ogni aspetto tecnico delle singole realtà. Auspico quindi - conclude Cacciatore - che si possa tornare presto a lavorare, carte alla mano, nelle sedi opportune, trattando il tema come meriterebbe".(Com)