Energia: Malpezzi (Pd), importantissimo accordo Ue su prezzi, ultimo atto governo Draghi

22 luglio 2021

- L’ultimo atto del governo Draghi è "l’accordo europeo sui prezzi dell’energia. Un risultato importantissimo per l’Italia e per l’Europa. Solo uniti si affrontano le grandi crisi di questo tempo e non certo con il ritorno ai sovranismi nazionali". Lo sottolinea su Twitter la presidente dei senatori del Partito democratico, Simona Malpezzi. (Rin)