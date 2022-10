Diritti: assessora Lazio, online bando da 150 mila euro per promozione storia e cultura donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' online il bando della Regione Lazio che destinerà oltre 150 mila euro per sostenere progetti e iniziative di associazioni del Terzo Settore per promuovere e valorizzare la storia e la cultura delle donne. Lo comunica in una nota l'assessora alle Pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. "Oltre 150 mila euro per sostenere progetti e iniziative di associazioni del Terzo Settore per promuovere e valorizzare la storia e la cultura delle donne, il sostegno della libertà femminile, la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere - spiega Onorati -. Il finanziamento sarà disponibile in un bando, già on line, con il quale vogliamo incentivare, sino a esaurimento delle risorse disponibili, attività di valorizzazione dei luoghi della memoria delle donne. Potranno essere realizzate - prosegue - con iniziative artistiche e creative di vario genere o attraverso l’organizzazione di eventi, manifestazioni, spettacoli e altro, che diano ampia diffusione alla storia e alla cultura delle donne. Possono essere promosse - sottolinea - anche azioni volte a valorizzare il loro ruolo nella società contemporanea e nella lotta alle discriminazioni, alla violenza e alle disparità tra generi; progetti per individuare luoghi di incontro delle donne in cui promuovere il confronto sulla storia e la cultura delle donne nell’azione di sostegno della libertà femminile, della prevenzione e del contrasto alle discriminazioni di genere, nonché del benessere delle donne; azioni di promozione della parità e dell’uguaglianza tra i generi e di promozione alla lotta alla violenza degli uomini sulle donne. Continua così - conclude Onorati - l'impegno della Regione Lazio dalla parte delle donne con un atto che va ad aggiungersi al contributo di libertà di 516 mila, andato esaurito, e al bando di 300 mila messo a disposizione dei Comuni, ancora aperto sino al 28 ottobre".(Com)