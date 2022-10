Lombardia 2023: Peluffo (Pd), non si cambia legge elettorale a fine legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si cambiano le regole del gioco, tantomeno la legge elettorale, alla fine della legislatura. È un po' strana tutta questa fretta". Lo ha affermato il segretario regionale del Partito Democratico, Vinicio Peluffo, a margine della conferenza stampa del Pd per illustrare una campagna sulle liste d'attesa in sanità, che si è tenuta a Palazzo Pirelli. "Se vogliamo parlare di legge elettorale, allora parliamo di come modificarla per avvicinarla ai cittadini, ad esempio con il doppio turno. Così come si elegge il sindaco, così si elegga anche il presidente della Regione", ha concluso Peluffo. (Rem)