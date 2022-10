Russia: ambasciatore a Washington, stiamo facendo di tutto per evitare guerra nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta facendo di tutto per prevenire una guerra nucleare. Lo ha detto l'ambasciatore russo a Washington, Anatolij Antonov, all'emittente "Rossija 24". "Vi risponderò fermamente, (dirò) almeno quello che facciamo noi, i diplomatici russi, e quello che fanno i politici russi: facciamo di tutto per evitare che scoppi (la guerra nucleare). Siamo devoti alla posizione approvata dai nostri presidenti, e non solo quello russo, ma anche dei cinque Stati con armi nucleari, che la guerra nucleare non può accadere e non ci saranno vincitori", ha affermato il diplomatico russo. (Rum)