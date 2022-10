Lombardia 2023: Peluffo (Pd), primarie di coalizione via principale, ne discuteremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi stiamo parlando di costruire una coalizione più ampia, il tema è quindi quello delle primarie di coalizione, che per noi costituiscono la via principale, a cui siamo affezionati. Ma è chiaro che se vuoi costruire con gli altri, decidi con loro il metodo di selezione della candidatura, ed è quello che vogliamo fare: convincere gli altri senza imporlo, che il metodo migliore è quello delle primarie di coalizione. Discuteremo insieme agli altri". Lo ha affermato il segretario regionale del Partito Democratico, Vinicio Peluffo, a margine della conferenza stampa del Pd per illustrare una campagna sulle liste d'attesa in sanità, che si è tenuta a Palazzo Pirelli.(Rem)