Roma: Grassadonia (Ufficio Lgbt), inaccettabile iniziative discriminatorie in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coordinatrice dell'Ufficio diritti Lgbt+ di Roma Capitale, Marilena Grassadonia ,in riferimento all'iniziativa promossa da alcune associazioni tra cui "Family day" e "Citizengo" in Campidoglio, spiega in una nota: "È politicamente inaccettabile che una qualsiasi sala del Campidoglio e dell'amministrazione capitolina in genere, ospiti e dia spazio ad iniziative evidentemente discriminatorie. Ho segnalato questa iniziativa non appena ne sono venuta a conoscenza e non capisco come sia stato possibile che sia circolata, e circoli ancora, una locandina in cui si invita a un improbabile evento contro la propaganda gender, per di più nel giorno dell'anniversario della marcia su Roma. Voglio essere molto chiara: non ci può essere spazio, in Campidoglio, per eventi promossi da organizzazioni notoriamente omofobe e contrarie ai diritti. E per quanto mi riguarda non ci possono essere ambiguità su questi temi, da nessun fronte. Da coordinatrice dell'Ufficio Lgbt+ non mi stancherò mai di lavorare affinché le politiche di Roma Capitale siano chiare e inequivocabili - conclude Grassadonia -, dalla parte dei diritti e dell'uguaglianza". (Com)