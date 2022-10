Covid: in Veneto calano gli attuali positivi e i ricoveri ospedalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il calo dei contagi nella regione Veneto, così come di tutti gli altri valori. Il bollettino quotidiano relativo alle ultime 24 ore ha registrato infatti 4.677 nuovi positivi, dato che accompagna anche la decrescita delle persone attualmente in isolamento nel territorio che sono 62.021 (-886). Anche per quel che riguarda i dati ospedalieri, si vede una decrescita dei numeri dei ricoveri nei reparti meno gravi, 1037 (-6) che però continuano a mantenersi alti; lo stesso accade nelle terapie intensive dove ci sono 42 pazienti (-2). Ci sono stati 10 decessi. (Rev)