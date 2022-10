Ue: Michel saluta Draghi, "Grazie Mario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie Mario": così in in tweet scritto parzialmente in italiano il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha espresso i suoi ringraziamenti al presidente del Consiglio, Mario Draghi, che oggi presenzia al suo ultimo vertice Ue. "Ti auguriamo il meglio per il futuro. Whatever it takes", ha scritto Michel, citando le parole di Draghi quando ricopriva l'incarico di governatore della Banca centrale europea. (Beb)