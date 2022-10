Ue: Draghi a Michel, "stabilità e pace siano stella polare" dell'Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha voluto rivolgere un "caloroso ringraziamento" al capo del governo italiano uscente, Mario Draghi, oggi all'ultima presenza al Consiglio europeo. "Un caloroso ringraziamento per il tuo onesto lavoro", ha detto Michel sottolineando come Draghi abbia lavorato "con esperienza" e contribuito "alla ricchezza dei dibattiti" in seno all'Ue, e gestito "con brio l'arte della formula, stile conciso, breve e incisivo". "Mario hai tutto il nostro affetto, ammirazione, stima, grazie per il tuo lavoro. Ti auguriamo tutto il meglio a livello di staff, whatever it takes", ha concluso Michel. (segue) (Beb)