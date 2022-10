Ue: Draghi a Michel, "stabilità e pace siano stella polare" dell'Unione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Draghi da parte sua ha ringraziato il presidente del Consiglio Ue, "per il calore di questo applauso e di questo arrivederci" dopo che il capo del governo è stato salutato da un grande applauso da parte dei leader europei. "La dichiarazione (finale di ieri) afferma che l'Ue è il concetto rilevante per tutti i nostri Paesi. Tutti considerano l'Ue una fonte di sicurezza, stabilità e pace. Dobbiamo tenerlo presente come stella polare per il futuro, soprattutto in tempi difficili come questi", ha sottolineato Draghi. "Grazie per gli sforzi durante questo lungo viaggio. Stamattina mi è stato ricordato che tutto è iniziato 31 anni fa, quando ho accettato la carica di sottosegretario di Stato e il mio primo compito è stato quello di affrontare il fallimento della Russia in una riunione del G7. È stato un lungo viaggio e ho avuto il privilegio di essere ispirato, aiutato, sostenuto da tutti voi e dai vostri predecessori durante tutto questo", ha concluso il presidente del Consiglio. (Beb)