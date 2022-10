Imprese: al via nuova piattaforma digitale di Sace per connettere Pmi e grandi buyer esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la nuova piattaforma di Business Matching digitale di Sace, una vera e propria “piazza virtuale”, dove le piccole e medie imprese italiane possono mettersi in contatto con le multinazionali estere dei settori di loro interesse per accrescere le opportunità di business. Sono già oltre 40 i buyer esteri selezionati da tutto il mondo. La piattaforma di Sace è stata lanciata in concomitanza con un incontro di business matching con Sumec, primaria realtà cinese, che si è presentata a oltre 20 imprese italiane attive in numerosi settori della meccanica strumentale, tra cui i macchinari agricoli, tessili e per la lavorazione di plastica e altri materiali. In dettaglio, la nuova piattaforma si rivolge a tutte le imprese, soprattutto Pmi, che potranno iscriversi gratuitamente nell’Area riservata su sace.it e avere la possibilità di consultare i profili dei buyer coinvolti nelle numerose iniziative di business matching di Sace. L’iscrizione consentirà di restare aggiornati su nuove iniziative e richiedere incontri bilaterali o consulenze ad hoc con il supporto di un team dedicato e sottolinea l’impegno di Sace verso la digitalizzazione dell’offerta di prodotti e servizi. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell’intensa attività di digitalizzazione dell’offerta del Gruppo Sace e di Business Promotion, un programma dedicato a facilitare occasioni di incontro tra aziende italiane, in particolare PMI, e buyer esteri attivi in paesi ad alto potenziale per l’export italiano. Diversi buyer esteri del programma beneficiano di linee di finanziamento “Push Strategy” garantite da Sace con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy e incrementare le forniture italiane, infatti ad oggi sono stati generati 1,6 miliardi di euro di contratti. (segue) (Rin)