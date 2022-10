Infrastrutture: Anas, al via gare per monitoraggio ponti e viadotto con sensori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce in questo contesto l’esigenza di adottare una piattaforma di monitoraggio di ponti e viadotti basata su tre elementi: installazione di sistemi locali di rilevazione dei parametri di interesse; applicazione di algoritmi di analisi di tali parametri; sistema centralizzato che permetta il monitoraggio e la gestione a livello nazionale e la raccolta di tutti i dati di interesse tecnico. In questo contesto è stato realizzato da Anas il programma Shm (Structural Health Monitoring) che prevede la messa a punto di un sistema integrato di censimento, classificazione e gestione dei rischi e di monitoraggio dinamico delle infrastrutture, comprensivo di 5 macro interventi che consentiranno "di virtualizzare" le opere: piattaforma per la gestione delle attività ispettive; piattaforma per il monitoraggio dello stato di salute delle opere; attività di rilievo delle opere e la creazione di modelli informativi Bim (Building Information Modeling); installazione di impianti e sensori di campo per il monitoraggio infrastrutturale; servizi di connettività per la trasmissione dati dal campo ai sistemi centrali. (segue) (Com)