Infrastrutture: Anas, al via gare per monitoraggio ponti e viadotto con sensori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le offerte digitali relative alle gare pubblicate in data odierna, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 21 novembre 2022 (gara 5 Connettività Shm) ed entro le ore 12 del 28 novembre 2022 (gara 2 Piattaforma Digitale). Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Bandi e avvisi oppure l’area Bandi e Avvisi del Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it. (Com)