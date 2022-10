Spagna: 24 arresti e 20 chili di cocaina sequestrati a banda che gestiva spedizioni droga da Cuenca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia spagnola hanno sequestrato quasi 20 chilogrammi di cocaina e arrestato 21 membri di un'organizzazione criminale che aveva la base operativa in una città in provincia di Cuenca (Castiglia La Mancia). Le indagini sono iniziate nel maggio 2021, quando gli investigatori sono venuti a conoscenza dell'esistenza di un'organizzazione criminale che poteva essere coinvolta nel traffico di sostanze stupefacenti dal loro arrivo in Spagna attraverso il porto di Valencia fino alla distribuzione finale nella Comunità di Madrid e nelle località limitrofe. Per farlo, utilizzavano diversi veicoli con scompartimenti nascosti accompagnati da vari mezzi che svolgevano funzioni di scorta durante il viaggio. Nel corso dell'operazione, la polizia effettuato numerose perquisizioni e proceduto all'arresto di 24 persone, delle quali 7 avevano condanne precedenti, e 9 sono straniere, in particolare di nazionalità ecuadoriana, colombiana e brasiliana. (Spm)