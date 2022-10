Iran: ministero Esteri invita cittadini ad abbandonare l’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri dell’Iran ha lanciato un avviso ai propri cittadini residenti in Ucraina invitandoli ad abbandonare il Paese a causa dell’aggravarsi del conflitto con la Russia. Secondo quanto affermato dall’agenzia di stampa iraniana “Isna”, l’ufficio per le pubbliche relazioni del ministero degli Affari esteri ha emesso un avviso e pubblicato i consigli di viaggio del dipartimento consolare sull'Ucraina. Il ministero ha invitato tutti i cittadini iraniani che vivono in Ucraina a lasciare il Paese “per preservare la propria sicurezza”. “A causa dell’aggravarsi dei combattimenti e dell’aumento dell’insicurezza, si consiglia vivamente a tutti i cittadini iraniani di astenersi dal recarsi in questo Paese”, si legge nella nota. (segue) (Res)