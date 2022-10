Iran: ministero Esteri invita cittadini ad abbandonare l’Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avviso del ministero degli Esteri iraniano giunge mentre i Paesi occidentali e lo stesso governo di Kiev accusano l’Iran di fornire droni e missili balistici alla Russia da impiegare sul campo di battaglia contro obiettivi civili e militari ucraini. Teheran finora ha negato le accuse, senza però rinnegare la sua cooperazione nel campo della difesa con la Russia. Lo scorso 19 ottobre, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian ha invitato l’Ucraina a fornire le prove dell’invio di droni iraniani alla Russia. Intanto, ieri, il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha affermato che Washington è in possesso di prove che dimostrano il “coinvolgimento diretto sul campo” di militari iraniani in Crimea, per aiutare le forze russe nell’organizzazione degli attacchi effettuati utilizzando droni in Ucraina. “Le informazioni in nostro possesso indicano che addestratori iraniani si trovano attualmente in Crimea per dare sostegno tecnologico alle forze russe, anche se non sono coinvolti direttamente nel manovrare i droni”, ha detto, aggiungendo che il numero di militari iraniani in Crimea è “relativamente piccolo”. In una conferenza stampa, Kirby ha poi confermato che la Russia ha utilizzato droni iraniani per condurre gli attacchi degli ultimi giorni. (Res)