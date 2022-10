Ucraina-Russia: presidente turco Erdogan, nessun ostacolo a estensione accordo grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che, al momento, non vi sono ostacoli all’estensione dell’accordo sulle esportazioni di grano dal Mar Nero raggiunto lo scorso luglio a Istanbul da Russia e Ucraina con la mediazione di Turchia e Nazioni Unite. Parlando ai giornalisti durante il suo ritorno dalla visita in Azerbaigian, Erdogan ha affermato: “Non vi è alcun ostacolo nell'estensione dell’accordo per le esportazioni di grano. L'ho percepito nel mio colloquio con il presidente Zelensky ieri sera e nel mio colloquio con Vladimir Putin. Nel frattempo, se c'è un blocco, non vi è nessun ostacolo a superarlo”, ha affermato Erdogan. (Res)