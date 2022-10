Centrodestra: Fontana, vertice subito dopo fine lavoro sul governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo la conclusione del lavoro sul governo è "assolutamente" previsto un vertice di centrodestra. Lo ha affermato questa mattina il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della terza giornata del forum regionale per lo sviluppo sostenibile, in corso a Palazzo Lombardia. Rispondendo alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto che fase politica si apre per la Lombardia, Fontana ha spiegato che attende di leggere "tutto quello che verrà deciso, tutte le proposte che il presidente Meloni consegnerà al presidente Mattarella". "E poi, come ho già detto, ci sarà la conferma della mia persona come candidato per le prossime elezioni regionali", ha concluso. (Rem)