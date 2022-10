Slovenia: oggi ultimo giorno di campagna elettorale prima del voto di domenica per le presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovenia la campagna elettorale per il primo turno delle presidenziali di domenica volge oggi al termine e a mezzanotte entrerà in vigore il silenzio elettorale. Secondo la Commissione elettorale nazionale (Dvk), fino a ieri, ultimo giorno utile per la votazione anticipata, quasi 68 mila elettori ovvero circa il 4 per cento degli aventi diritto si è già recato alle urne. Intanto in base all'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Mediana per il quotidiano "Delo" prima delle elezioni di domenica, il deputato del Partito democratico sloveno (Sds) ed ex ministro degli Esteri Anze Logar è in testa nelle previsioni tra i candidati alla presidenza della Repubblica. Seguono l'avvocato Natasa Pirc Musar e al terzo posto l'eurodeputato Milan Brglez. (Seb)