Lombardia 2023: Fontana, polemica non ha ragione d'esistere, opposizioni fanno finta di non capire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le opposizioni o non capiscono o fanno finta di non capire. La nostra legge elettorale funziona benissimo, e lo dimostra il fatto che le nostre legislature si concludono sempre. C'è una parte che amministra e una che fa l'opposizione, forse questo alle opposizioni dà un po' fastidio, ma è così". Lo ha affermato questa mattina il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della terza giornata del forum regionale per lo sviluppo sostenibile, in corso a Palazzo Lombardia, commentando le polemiche delle opposizioni seguite al via libera della commissione affari istituzionali riguardo la legge elettorale regionale che concede al governatore la possibilità di indire le elezioni nel range temporale fissato dal Viminale. "Dall'altro lato - ha spiegato Fontana - noi abbiamo semplicemente introdotto queste modifiche recepite già da tutte le Regioni italiane, che nell'ambito della norma nazionale concede delle forbici prima e dopo la data in cui vennero fatte le precedenti elezioni, in cui è il presidente della Regione a stabilire il giorno preciso della consultazione". "Una polemica che come sempre non ha ragione d'esistere", ha concluso Fontana. (Rem)