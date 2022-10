Pnrr: Dtd, al via Piattaforma digitale nazionale dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attiva da oggi la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd). Il progetto, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, del dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri e di PagoPa Spa, abilita lo scambio di informazioni tra gli Enti e la Pubblica amministrazione e favorisce l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati pubbliche. Sempre da oggi è online il primo avviso da 110 milioni di euro: i Comuni interessati ad aderire alla Piattaforma possono presentare la loro domanda entro il 17 febbraio 2023, su Pa digitale 2026, ricevendo un voucher economico predefinito calcolato in base alla dimensione dell’Ente. L’avviso è raggiungibile al link: https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q0 0001B04NoQAJ (segue) (Com)