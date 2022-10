Governo: ore di riflessione per Mattarella, possibile indicazione Meloni nel pomeriggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminate le consultazioni al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è preso alcune ore di riflessione prima prendere le proprie determinazioni, in vista della formazione del governo. Secondo quanto si apprende, il presidente potrebbe convocare Giorgia Meloni, che la coalizione di centrodestra ha indicato per palazzo Chigi, già nel pomeriggio. Ma su questo non sono state date comunicazioni ufficiali. Una volta salita al Colle, Giorgia Meloni avrà un colloquio con il capo dello Stato ed eventualmente gli sottoporrà la lista dei ministri. A quel punto il presidente incaricato scioglierà la riserva. (Rin)