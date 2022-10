Moldova-Ucraina: vicepremier Spinu, 10 milioni di metri cubi di gas da conservare in depositi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha acquistato 10 milioni di metri cubi di gas, che saranno conservati nei depositi ucraini, in caso di limitazione o cessazione della fornitura di gas da parte di Gazprom. Lo ha detto il vice primo ministro moldavo, Andrei Spinu, sul suo canale Telegram. "Oggi sono stati acquistati 10 milioni di metri cubi di gas naturale al prezzo di 997 euro per 1000 metri cubi, che saranno conservati nei depositi sotterranei dell'Ucraina e saranno utilizzati dalla Repubblica di Moldova in caso di limitazione o cessazione della fornitura di gas naturale da parte di Gazprom", ha scritto Spinu.(Rob)