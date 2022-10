Roma: derubano e strattonano 15enne al centro commerciale, arrestati 5 minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque ragazzi minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, tutti studenti e incensurati, residenti al quartiere Tuscolano, sono stati arrestati dai carabinieri per rapina aggravata ai danni di un 15enne. La giovane vittima era stata adocchiata all’interno di un centro commerciale di via Laurentina dove è stata accerchiata e costretta dalla baby gang a consegnare la costosa felpa che stava indossando. I cinque hanno lasciato intendere di essere armati. Dopo qualche minuto, il 15enne è stato nuovamente affrontato dagli stessi cinque ragazzi sulle scale mobili del centro commerciale, è stato scaraventato a terra e ha subìto un tentativo di rapina anche delle scarpe griffate che aveva ai piedi ma questa volta ad interrompere le scorribande del branco sono intervenuti, sia il personale addetto alla sicurezza, sia i carabinieri della stazione Eur, allertati tramite il 112. In un vicino cestino per i rifiuti, i militari hanno rinvenuto due coltelli a serramanico di 21 centimetri e un martelletto frangivetro, avvolto nela felpa rubata poco prima alla vittima. Le armi sono state sequestrate, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre i minorenni indagati sono stati portati nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli, dove il loro arresto è stato convalidato dal Tribunale per i minorenni.(Rer)