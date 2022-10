Tunisia: sbarcata prima nave di grano ucraino al porto di Rades

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivata nel porto di Rades, in Tunisia, la prima nave carica di grano ucraino Vind Nord, battente bandiera Barbados, nell'ambito del "corridoio del grano". Lo ha reso noto l'ambasciata dell'Ucraina in un comunicato diffuso ieri. Presto la Tunisia dovrebbe ricevere oltre 120mila tonnellate di grano e mais ucraino proveniente dai porti del Maro Nero. Un passaggio che dimostra al mondo intero, e alla Tunisia in particolare, che Kiev è "un partner affidabile e garante nel campo della sicurezza alimentare globale", sottolinea l’ambasciata ucraina. Il valore delle importazioni di cereali in Tunisia ha raggiunto la quota record di 3.559 milioni di dinari (1.112 milioni di euro) nei primi nove mesi del 2021, in aumento del 45,5 per cento rispetto al mese di settembre 2021. La Tunisia ha acquistato principalmente grano tenero e duro per 2.081 milioni di dinari (circa 650 milioni di euro), il 58,5 per cento delle importazioni di cereali. I prezzi medi per l'importazione di grano duro sono aumentati del 5,88 per cento, mentre i prezzi medi per l'importazione di grano tenero sono aumentati del 61,3 per cento, contribuendo in modo significativo all'aumento dell'inflazione. (segue) (Tut)