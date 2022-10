Tunisia: sbarcata prima nave di grano ucraino al porto di Rades (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di mercoledì 19 ottobre, i panifici della Tunisia hanno dato il via a uno sciopero generale che ha raggiunto un tasso di partecipazione del 99 percento in tutti i governatorati del Paese arabo più vicino alle coste dell’Italia. Alla base della protesta, il mancato pagamento da parte dello Stato di sussidi a sostegno del settore stimati in circa 250 milioni di dinari (78 milioni di euro). Il pane tunisino sovvenzionato viene venduto a un prezzo fisso ed è il principale alimento di chi vive sotto la soglia di povertà, pari al 20 per cento circa della popolazione di 11,8 milioni di abitanti. I panettieri non ricevono le sovvenzioni da 14 mesi e scaricano la differenza sui consumatori: una pagnotta dovrebbe costare 190 millim (0,05 euro), ma viene venduta in media a 250 millim (0,08 euro). Lo sciopero dei panifici è stato ritirato, ma la situazione resta complicata. (Tut)