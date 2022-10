Ucraina: “Ndr”, Russia pianifica di sottrarre 1,8 milioni di tonnellate di grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia pianifica di sottrarre 1,8 milioni di tonnellate di grano e altri cereali dai territori che ha occupato in Ucraina. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ndr”, sulla base delle immagini satellitari e dei dati dei registri di navigazione che ha visionato. Carichi per un milione di tonnellate avrebbero già lasciato i porti della Crimea, in quella che viene valutata come una possibile violazione del diritto internazionale. In particolare, circa 20 mercantili russi con grano e altri cereali sono salpati da Sebastopoli dall'inizio della guerra in Ucraina, diretti prevalentemente in Siria, Russia o Turchia. Le navi spegnerebbero i loro dispositivi di localizzazione prima di fare scalo nei porti della Crimea, ma la loro rotta può essere tracciata con immagini satellitari. A rafforzare questa ricostruzione concorrono le testimonianza di alcuni imprenditori agricoli ucraini, secondo cui le forze russe stanno confiscando i cereali abbandonati dai contadini in fuga dai territori occupati. Altri agricoltori sarebbero stati espropriati o avrebbero dovuto vendere il loro grano a prezzi imposti al ribasso.Sulla base dei dati che ha visionato, “Ndr” afferma “le forze di occupazione russe avrebbero già organizzato la logistica” per ulteriori “furti di grano” in Ucraina. Con l'esportazione illegale dei cereali sottratti all'ex repubblica sovietica, la Russia potrebbe ottenere entrate per 600 milioni di dollari. Per Paulina Starski dell'Università di Friburgo in Brisgovia, “l'appropriazione illegale di grano su larga scala, arbitraria e non coperta da necessità militari, potrebbe essere un crimine di guerra”. Per l'ambasciata di Russia a Berlino, è “indiscusso che la Federazione Russa non solo copre il proprio fabbisogno di grano, ma risponde anche alle richieste di esportazione da tutte le parti del mondo”. Inoltre, il Paese “non ha bisogno” del grano ucraino, soprattutto perché questo è “di qualità inferiore” a quello russo. (Geb)